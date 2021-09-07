Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной Израиля не ехать на ЧМ по гимнастике

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной Израиля отказаться от участия в чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт в конце октября в Японии.
«Не очень понимаю озабоченность данным вопросом. Израиль и Ашрам снялись – это их проблемы. Нам нужно поменьше обращать внимание на конкурентов и заниматься собой. Наша задача – выиграть этот чемпионат, вернуть России звание сильнейших в командном первенстве и в абсолютном. Но мы также должны понимать, что главный старт – Олимпиада. И наша задача на грядущем чемпионате мира подготовить базу для Парижа, чтобы три года провести в подготовке, чтобы вернуть звание олимпийских чемпионок.
Не надо говорить о том, что израильтянки устали или испугались, повторюсь, – это их проблемы! Хотят – приезжают, не хотят – не приезжают. Нам должно быть по барабану есть они или нет, там будет хватать соперниц, которых нам нужно обыгрывать. Если мы вспомним, мы в командных соревнованиях проиграли Болгарии», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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