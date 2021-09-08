Чемпион ОИ Артур Далалоян показал, как садился на шпагат в детстве. Фото
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Артур Далалоян опубликовал в своём «инстаграме» старую фотографию. На снимке можно посмотреть, как Далалоян в детстве садился на шпагат.
«А-ха-хах! Как думаете, сколько лет мне тут? Много-много лайков. И сильно не смейтесь. P. S. Я малой», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артура Далалояна.
В комментариях отметилась трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
«Какой милаш! Я бы, наверно, даже не узнала. Сколько тебе тут?» — написала она.
Вот что написали другие подписчики:
«Никогда в жизни не сказала бы, что это ты».
«Мечта маленького мальчика сбылась, и ты стал олимпийским чемпионом, то, о чём мечтает каждый мальчишка».
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