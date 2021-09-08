Чемпион ОИ Артур Далалоян показал, как садился на шпагат в детстве. Фото

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Артур Далалоян опубликовал в своём «инстаграме» старую фотографию. На снимке можно посмотреть, как Далалоян в детстве садился на шпагат.

«А-ха-хах! Как думаете, сколько лет мне тут? Много-много лайков. И сильно не смейтесь. P. S. Я малой», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артура Далалояна.

В комментариях отметилась трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

«Какой милаш! Я бы, наверно, даже не узнала. Сколько тебе тут?» — написала она.

Вот что написали другие подписчики:

«Никогда в жизни не сказала бы, что это ты».

«Мечта маленького мальчика сбылась, и ты стал олимпийским чемпионом, то, о чём мечтает каждый мальчишка».