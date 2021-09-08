Минибаев — о карантине перед встречей с Путиным: зачем тогда обязали делать прививку?
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, российский прыгун в воду Виктор Минибаев сообщил, что не сможет посетить встречу президента России Владимира Путина с олимпийцами, так как отправился на отдых в Турцию и не отбывал карантин.
«Я не знал, когда будет встреча. Путёвки мы брали заранее, поэтому так оно и сложилось. Я считаю самым главным, что сам отдохнул.
Как отношусь к карантину перед встречей с президентом? Я считаю, что он не должен быть обязательным. Знаю, что спортсмены давно уже привитые, и делать для них ещё карантин я не вижу смысла. Зачем тогда надо было обязывать спортсменов делать эту прививку, если ты всё равно должен сидеть на карантине?» — приводит слова Минибаева Metaratings.
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