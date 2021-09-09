Моргунов и Иванюк стали бронзовыми призёрами финала Бриллиантовой лиги

Российские легкоатлеты Тимур Моргунов и Илья Иванюк стали бронзовыми призёрами финала Бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе. Оба показали одинаковые результаты с серебряными призёрами, но уступили им по количеству попыток.

Соревнования по прыжкам в высоту выиграл олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии с результатом 2,34 м. Вторым стал украинец Андрей Проценко, как и Иванюк преодолевший планку на высоте 2,30 м.

Турнир шестовиков выиграл олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции. Для победы ему хватило результата 5,98 м. Однако затем швед уверенно взял 6,06 м и совершил три неудачные пытки на 6,19, пытаясь побить свой мировой рекорд.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих, Швейцария

Мужчины. Шест

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06.

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,93.

3. Тимур Моргунов (Россия) – 5,93.

Мужчины. Высота

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34.

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30.

3. Илья Иванюк (Россия) – 2,30.