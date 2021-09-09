Моргунов и Иванюк стали бронзовыми призёрами финала Бриллиантовой лиги

Российские легкоатлеты Тимур Моргунов и Илья Иванюк стали бронзовыми призёрами финала Бриллиантовой лиги, который проходит в Цюрихе. Оба показали одинаковые результаты с серебряными призёрами, но уступили им по количеству попыток.
Соревнования по прыжкам в высоту выиграл олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии с результатом 2,34 м. Вторым стал украинец Андрей Проценко, как и Иванюк преодолевший планку на высоте 2,30 м.
Турнир шестовиков выиграл олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции. Для победы ему хватило результата 5,98 м. Однако затем швед уверенно взял 6,06 м и совершил три неудачные пытки на 6,19, пытаясь побить свой мировой рекорд.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих, Швейцария
Мужчины. Шест
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,06.
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,93.
3. Тимур Моргунов (Россия) – 5,93.
Мужчины. Высота
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34.
2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30.
3. Илья Иванюк (Россия) – 2,30.
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