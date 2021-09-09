Анжелика Сидорова: до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Сидорова впервые в карьере прыгнула выше пяти метров, преодолев планку на высоте 5,01.
«Думаю, это подходящее место для высоких прыжков. Но, когда пришла на стадион, я не чувствовала, что прыгну на личный рекорд. Думаю, мы все немного уже устали после долгого сезона, и на разминке я не чувствовала себя на 100 процентов готовой к прыжку на 5 метров. Просто хотела сделать несколько прыжков, не думая об идеальной технике и идеальных условиях. До сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер.
Мне очень нравится прыгать здесь, потому что здесь я стала чемпионкой Европы, и потом много раз прыгала здесь, а теперь возвращаюсь домой с первым для меня трофеем Бриллиантовой лиги. Это отличный стадион, отличный сектор, прекрасные зрители – очень рада, что могу поделиться этим моментом с таким количеством людей на трибунах. Счастлива, что могу заниматься этим видом спорта для них, для своего тренера, для своей семьи. Это великий день.
Я прыгну в субботу в Инсбруке — ещё одно соревнование, а потом наконец отпуск.
Трофей очень красивый и важный для меня, особенно после Олимпиады. Теперь я могу поехать в отпуск с хорошим чувством. Мне нужно время, чтобы понять, что я сделала сегодня», — приводит слова Сидоровой пресс-служба соревнований.
- 10 сентября 2021
-
00:34
-
00:21
- 9 сентября 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:49
-
22:18
-
21:49
-
20:32
-
18:21
-
15:50
-
14:02
-
13:22
-
11:43
-
10:54
-
09:16
-
08:50
-
08:48
-
08:20
-
00:40
-
00:30
- 8 сентября 2021
-
23:46
-
23:24
-
23:11
-
21:29
-
21:14
-
20:40
-
20:13
-
18:27
-
18:09
-
17:31
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
12:45
-
10:28