Анжелика Сидорова: до сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер

Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала победу в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Сидорова впервые в карьере прыгнула выше пяти метров, преодолев планку на высоте 5,01.

«Думаю, это подходящее место для высоких прыжков. Но, когда пришла на стадион, я не чувствовала, что прыгну на личный рекорд. Думаю, мы все немного уже устали после долгого сезона, и на разминке я не чувствовала себя на 100 процентов готовой к прыжку на 5 метров. Просто хотела сделать несколько прыжков, не думая об идеальной технике и идеальных условиях. До сих пор не могу поверить, что преодолела пятиметровый барьер.

Мне очень нравится прыгать здесь, потому что здесь я стала чемпионкой Европы, и потом много раз прыгала здесь, а теперь возвращаюсь домой с первым для меня трофеем Бриллиантовой лиги. Это отличный стадион, отличный сектор, прекрасные зрители – очень рада, что могу поделиться этим моментом с таким количеством людей на трибунах. Счастлива, что могу заниматься этим видом спорта для них, для своего тренера, для своей семьи. Это великий день.

Я прыгну в субботу в Инсбруке — ещё одно соревнование, а потом наконец отпуск.

Трофей очень красивый и важный для меня, особенно после Олимпиады. Теперь я могу поехать в отпуск с хорошим чувством. Мне нужно время, чтобы понять, что я сделала сегодня», — приводит слова Сидоровой пресс-служба соревнований.