«Ты показал мне настоящую любовь». Ольга Фаткулина посвятила трогательный пост мужу

Серебряный призёр Олимпиады 2014 года в Сочи Ольга Фаткулина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» трогательный пост, посвящённый мужу Александру. Они отпраздновали десятую годовщину свадьбы.

«Десять лет, как мы вместе. Телом и душой!

Благодарю судьбу за пересечение наших дорог, что я почувствовала и выбрала тебя! Ты мой наставник, друг, мой бесценный человек, ты со мной везде — в огонь и в воду. Ты настолько заботлив, что порой я завидую себе, что ты такой воспитанный. Ты не умеешь ругаться, кричать, обижаться. Ты показал мне, какая она — настоящая любовь.

Благодарю Бога за такую любовь, как у тебя ко мне. Это лучшее, что у меня может быть. Ты моё всё, Сашунь! Безумно ценю и боюсь потерять.

P. S. Мой родной, я всегда рядом… Даже сейчас, когда между нами километры унылых дорог. Я с тобой с каждой каплей дождя, что стучится в твоё окно, я с тобой с каждым солнечным лучиком, что будит тебя по утрам, я с тобой с каждым порывом ветра, что приносит долгожданную прохладу ночью… Я верю тебе и знаю, что мы сможем преодолеть любые трудности», — написала она, прикрепив текст к фотографиям с мужем.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ольги Фаткулиной.