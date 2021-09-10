Ярослава Могучих выступила с гневным заявлением по новому фото с Марией Ласицкене

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих выступила с гневным заявлением, посвящённым недавней фотографии с олимпийской чемпионкой, россиянкой Марией Ласицкене.

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«С завершением сезона хочу поставить точку ещё в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать её корректно. Вместо того, чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!

Уважаемые журналисты, когда вы начнёте думать, а потом писать? Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?

Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск», — написала Могучих в своём «инстаграме».

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Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации снимков в средствах массовой информации на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.