Решилась судьба золотых наград первенства России по парусному спорту в юношеских классах

В яхт-клубе Санкт-Петербурга завершилось первенство России в юношеских классах. Регата проходила на акватории Невской губы Финского залива. В соревнованиях приняли участие 368 спортсменов со всех уголков страны. На протяжении пяти гоночных дней юные яхтсмены выявляли сильнейших в шести юношеских классах — «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», 420, 29-й, «Техно» и «Накра 15».



Начинались гонки на дистанции «Техно», где старт был запланирован раньше всех остальных классов, при ветре в 12-14 узлов, самые сильные порывы доходили до 17 узлов. Первые гонки на других дистанциях начинались при силе в 10-12 узлов, но затем ветер постепенно стихал. Завершалась регата по среднему ветру: 6-8 узлов. Трудностей добавили и мелкий моросящий дождь, и довольно низкая температура воздуха +14 градусов, которые сопровождали финальные гонки.



В классе «Техно» во всех возрастных категориях прошло по 12 гонок. Среди младших гонщиков в возрасте до 15 лет победу одержала Елизавета Бугарева («Хлебниково»). Следом за ней финишировал спортсмен Академии парусного спорта Роман Пустотин. В возрастной категории до 17 лет в упорной борьбе победу одержал Дмитрий Нестеренко («СШОР №1», «ЦСП СКС»). Спортсменка из Темрюка Полина Овчинникова стала лучшей в женском зачёте. В возрастной категории до 19 лет на высшую ступень пьедестала поднялись спортсмены из «Хлебниково» — Владимир Филатов (юноши) и Дарья Банная (девушки).

Фото: Елена Разина

В классе «420» судьба золотых наград как в общем, так и в женском зачётах решалась в самой последней гонке. В девятой гонке экипаж Академии Артём Максимкин и Артём Кузьмин получил дисквалификацию, которая решила судьбу золотых наград. С минимальным преимуществом победу одержали их одноклубники Кирилл Шуненков и Андрей Фёдоров. Среди девушек победу также отпраздновали «академики» — Ксения Монастырёва и Дарья Иконникова.



В классе 29er уверенную победу одержали два экипажа «Крестовского острова»: Максим Бондарь и Данила Рерих (юноши), Алина Петрова и Софья Пушева (девушки). Серебряные награды завоевали Александр Минибаев и Родион Бровин (Академия) и Елизавета Васильева и Милена Горковенко (СШОР №6), бронзовые — Артём Гункер и Дмитрий Шабанов («Крестовский остров») и Дарья Матросова и Альбина Денисова («Хлебниково»). В другом скоростном классе — «Накра 15» — выиграл азовский экипаж Антон Тетерин и Анастасия Гладких.

Фото: Елена Разина

В классе «Лазер 4.7» до последней гонки борьбу вели спортсмены Академии и СШОР №6 — Родион Гаврюшенко и Фёдор Кривобоков. Перед заключительным стартом Фёдор опережал конкурента на одно очко и до последнего полного курса опережал Родиона. Несмотря на отставание, петербургский гонщик боролся до самого конца и на фордевинде совершил настоящее чудо. Родиону удалось опередить Фёдора на пять строчек и выиграть регату. Среди девушек победила спортсменка из Краснодарского края Софья Юнчикова.



В классе «Лазер-радиал» победители определились досрочно, ещё до старта последней гонки. Ими стали спортсмен «Крестовского острова» Дмитрий Головкин и спортсменка ЦОП водных видов спорта, ЦСП СКС и Академии Алиса Ещенко. Они одержали победу в борьбе со своими основными конкурентами — Максимом Шапошниковым («Крестовский остров») и Луизой Галяутдиновой («Юность Москвы»).

Видео можно посмотреть на странице Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.