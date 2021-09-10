«Могучих сделала свой выбор». Богословская — о новом фото Ласицкене с украинкой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1992 в эстафете, а ныне комментатор Ольга Богословская отреагировала на скандал с новой фотографией, на которой в окружении других спортсменок изображены олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из России и украинка Ярослава Могучих.

«Да, Могучих и Ласицкене вместе попали в кадр. Представьте себе, на соревнованиях такое случается. Люди оказываются на одном стадионе в одном секторе. Меня уже ничего не удивляет. В сумасшедшем доме, например, можно стать свидетелем ещё более захватывающих сюжетов. Кто-то на Украине омаразмел. Ну и что? Нам не следует уподобляться.

Могучих сделала свой выбор. Пусть ей пришлось потом оправдываться в «Инстаграме», но она всё же снова сфотографировалась с Ласицкене. Тем самым она продемонстрировала всё своё отношение к сложившейся ситуации. Я бы не стала говорить о смелости. Ярослава просто поступает логично. А принимающие решения люди никогда не находились внутри соревновательного процесса и не знают его законов. Поверьте, спортсмены делают всё на автомате. Вот и Могучих поступает согласно интуиции. Неужели теперь ей нужно игнорировать просьбы о совместном фото? Тогда украинка покажет неуважение к соперницам. Давайте хотя бы мы оставим в покое прекрасную молодую девочку, которая хорошо занимается своим делом», — приводит слова Богословской RT.