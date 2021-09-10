Чен — о Могучих: девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду

Чемпионка мира в тройном прыжке, а ныне телекомментатор Иоланда Чен высказала мнение о реакции украинских официальных лиц на совместные снимки россиянки Марии Ласицкене и украинки Ярославы Могучих.

Сначала спортсменки сфотографировались вдвоём после победы россиянки на Олимпиаде-2020, а затем — вместе со всеми соперницами в финале Бриллиантовой лиги.

«Конечно, такая реакция на Украине на фотографию удивляет. По-моему, это какой-то бред сивой кобылы. Вообще, на месте МОК я бы за такие вещи штрафовала национальные федерации, которые заставляют вести своих спортсменов подобным образом. Неслучайно ведь перед началом Олимпийских игр в Токио был принят новый лозунг «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Это единение подчеркнули официально. И если у Могучих появляются проблемы из-за фото — это прямое нарушение предписания МОК.

Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Могучих попала в один кадр с Владимиром Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев ещё можно было бы понять. Но при чём здесь Маша Ласицкене?

Ярославу на родине откровенно травят. Естественно, ей этого не хочется, на людях теперь приходится всячески демонстрировать отстранение от россиянки. Но это очень сложно, поскольку на соревнованиях все легкоатлеты находятся вместе и Могучих просто не может покинуть общий сектор и прыгать в каком-то другом. Если так относитесь к происходящему, организуйте ей отдельные турниры. Это какая-то фантасмагория, и мне дико жаль Ярославу. Она прекрасная спортсменка. Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду», — приводит слова Чен RT.