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Стало известно, какую премию получат украинские волейболисты за победу над Россией на ЧЕ

Стало известно, какую премию получат украинские волейболисты за победу над Россией на ЧЕ
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Волейболисты сборной Украины получат 10 миллионов грн призовых (более 27 млн рублей) за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такую сумму национальной команде готовы выделить партнёры и спонсоры Федерации волейбола Украины (ФВУ), сообщается на странице ФВУ в «Фейсбуке».

Сборная Украины одержала три победы в пяти матчах группы А и набрала 7 очков, заняв третье место.

Российская команда стала второй в группе С. Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали четыре победы в пяти матчах, набрав 11 очков. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).

Матч 1/8 финала между сборными России и Украины пройдёт в субботу, 11 сентября, в Гданьске (Польша). Встреча начнётся в 18:30 мск.

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