Стало известно, какую премию получат украинские волейболисты за победу над Россией на ЧЕ

Волейболисты сборной Украины получат 10 миллионов грн призовых (более 27 млн рублей) за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Такую сумму национальной команде готовы выделить партнёры и спонсоры Федерации волейбола Украины (ФВУ), сообщается на странице ФВУ в «Фейсбуке».
Сборная Украины одержала три победы в пяти матчах группы А и набрала 7 очков, заняв третье место.
Российская команда стала второй в группе С. Подопечные Туомаса Саммельвуо одержали четыре победы в пяти матчах, набрав 11 очков. В стартовом матче группового этапа россияне уступили сборной Турции со счётом 1:3. В следующем поединке на тай-брейке одолели команду Нидерландов (3:2), а затем уверенно обыграли сборные Финляндии (3:1), Испании (3:1) и Северной Македонии (3:0).
Матч 1/8 финала между сборными России и Украины пройдёт в субботу, 11 сентября, в Гданьске (Польша). Встреча начнётся в 18:30 мск.
- 10 сентября 2021
-
23:01
-
22:28
-
20:51
-
20:04
-
19:17
-
18:52
-
18:29
-
18:10
-
17:43
-
17:34
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:25
-
15:19
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
12:59
-
11:05
-
09:01
-
00:34
-
00:21
- 9 сентября 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:49
-
22:18
-
21:49
-
20:32
-
18:21
-
15:50
-
14:02