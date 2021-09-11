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Непомнящий выиграл у Карякина на супертурнире в Ставангере и вышел на второе место

Непомнящий выиграл у Карякина на супертурнире в Ставангере и вышел на второе место
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Сегодня, 11 сентября, на супертурнире Norway Chess в Ставангере (Норвегия) россияне Ян Непомнящий и Сергей Карякин сыграли отложенную партию первого тура. Российское дерби было перенесено на выходной день, так как из-за проблем с получением визы Непомнящий не смог вовремя прибыть на турнир.

Партия между россиянами завершилась победой Непомнящего, который играл белым цветом, и вышел на второе место.

По правилам супертурнира в Ставангере за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.

Положение после 4-го тура

1. Рихард Раппорт — 8,5.
2. Ян Непомнящий – 7.
3. Магнус Карлсен – 6.
4. Сергей Карякин – 4.
5-6. Алиреза Фируджа, Арьян Тари — по 3.

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