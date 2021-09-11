Определился соперник российских волейболистов в четвертьфинале чемпионата Европы

На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определился соперник сборной России в четвертьфинальном матче. Им стала команда Польши.

В матче 1/8 финала сборная Польши в Гданьске разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком польской сборной в этом матче стал Вильфредо Леон, набравший 14 очков. 11 баллов принёс команде Бартош Курек.

Ранее сборная России в матче 1/8 финала нанесла поражение команде Украины со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Матч 1/4 финала Россия — Польша состоится там же, в Гданьске, во вторник, 14 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

1/8 финала

Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).