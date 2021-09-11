Определился соперник российских волейболистов в четвертьфинале чемпионата Европы
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На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определился соперник сборной России в четвертьфинальном матче. Им стала команда Польши.
В матче 1/8 финала сборная Польши в Гданьске разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком польской сборной в этом матче стал Вильфредо Леон, набравший 14 очков. 11 баллов принёс команде Бартош Курек.
Ранее сборная России в матче 1/8 финала нанесла поражение команде Украины со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).
Матч 1/4 финала Россия — Польша состоится там же, в Гданьске, во вторник, 14 сентября.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).
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