Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определился соперник российских волейболистов в четвертьфинале чемпионата Европы

Определился соперник российских волейболистов в четвертьфинале чемпионата Европы
Комментарии

На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд определился соперник сборной России в четвертьфинальном матче. Им стала команда Польши.

В матче 1/8 финала сборная Польши в Гданьске разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:14). Самым результативным игроком польской сборной в этом матче стал Вильфредо Леон, набравший 14 очков. 11 баллов принёс команде Бартош Курек.

Ранее сборная России в матче 1/8 финала нанесла поражение команде Украины со счётом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Матч 1/4 финала Россия — Польша состоится там же, в Гданьске, во вторник, 14 сентября.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала

Польша — Финляндия — 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

ЧЕ-2021 (м). 1/8 финала
11 сентября 2021, суббота. 21:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Финляндия
Россия выбила Украину с волейбольного Евро. Обещанные миллионы украинцам не помогли Россия выбила Украину с волейбольного Евро. Обещанные миллионы украинцам не помогли
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021