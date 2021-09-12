Карякин обыграл Карлсена в пятом туре супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) состоялся пятый тур супертурнира Altibox Norway Chess. По правилам соревнований за победу в основное время начисляется 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, а проигравший — 1 очко.



В пятом туре сразу две партии завершились чистой победой одного из шахматистов. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а представитель Франции Алиреза Фируджа нанёс поражение норвежцу Арьяну Тари.

Россиянин Ян Непомнящий и лидер соревнований венгр Рихард Раппорт сыграли вничью. В армагеддоне победу одержал Непомнящий.



Положение после пятого тура



1. Р. Раппорт — 9,5.

2. Непомнящий – 8,5.

3. С. Карякин – 7.

4-5. М. Карлсен, А. Фируджа – по 6.

6. А. Тари – по 3.