Карлсен не вышел к журналистам после поражения от Карякина в Ставангере

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел первое поражение на домашнем супертурнире Altibox Norway Chess. Проигрыш оказался вдвойне болезненным для хозяина турнира.

Во-первых, он проиграл сопернику по матчу за мировую шахматную корону 2016 года россиянину Сергею Карякину. Во-вторых, потерял сразу 3 очка, которые по правилам соревнований начисляются за победу. При этом сам Магнус пока ни разу не одержал «чистую» победу: в предыдущих четырёх турах он первенствовал в армагеддоне, то есть получал по 1,5 очка.

Обычно после каждого матча Карлсен шёл в студию норвежского телеканала TV-2 и комментировал партии прошедшего тура, но не в этот раз. Потерпев поражение от Карякина, Карлсен сразу же поднялся на лифте прямо в свой номер в отеле в Ставангере. Давать интервью журналистам вынуждена была сестра гроссмейстера — Эллен.



«Надеюсь, Магнус считает, что провёл хороший дебют. И того, что он не найдёт вариантов спасения партии в конце, нельзя было ожидать», — приводит слова Эллен Карлсен VG.

После пятого тура Карлсен с 6 очками делит 4-5-е место с Алирезой Фируджей из Франции. В активе лидера, венгра Рихарда Раппорта 9,5 очков. На очко от него отстаёт россиянин Ян Непомнящий. Третьим с 7 очками идёт Карякин.