Сергей Карякин одержал победу над Яном Непомнящим в шестом туре супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) завершился шестой тур супертурнира Altibox Norway Chess, центральным событием которого стало российское противостояние Сергей Карякин – Ян Непомнящий. Классическая партия завершилась вничью. А в армагеддоне Карякин белыми фигурами победил Непомнящего, однако не сумел удержать третью строчку турнирной таблицы.
В других поединках норвежец Магнус Карлсен в классической партии обыграл белыми Алирезу Фируджу из Франции, венгр Рихард Раппорт белыми победил норвежца Арьяна Тари.
Положение после шестого тура:
1. Р. Раппорт — 12,5.
2. Я. Непомнящий – 9,5.
3. М. Карлсен – 9.
4. С. Карякин – 8,5.
5. А. Фируджа – 6.
6. А. Тари – 3.
Турнир в Ставангере проводится с 2013 года. Карякин выигрывал его дважды (2013, 2014), Карлсен — трижды (2016, 2019, 2020).
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