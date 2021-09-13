Сергей Карякин одержал победу над Яном Непомнящим в шестом туре супертурнира в Ставангере

В Ставангере (Норвегия) завершился шестой тур супертурнира Altibox Norway Chess, центральным событием которого стало российское противостояние Сергей Карякин – Ян Непомнящий. Классическая партия завершилась вничью. А в армагеддоне Карякин белыми фигурами победил Непомнящего, однако не сумел удержать третью строчку турнирной таблицы.

В других поединках норвежец Магнус Карлсен в классической партии обыграл белыми Алирезу Фируджу из Франции, венгр Рихард Раппорт белыми победил норвежца Арьяна Тари.

Положение после шестого тура:

1. Р. Раппорт — 12,5.

2. Я. Непомнящий – 9,5.

3. М. Карлсен – 9.

4. С. Карякин – 8,5.

5. А. Фируджа – 6.

6. А. Тари – 3.

Турнир в Ставангере проводится с 2013 года. Карякин выигрывал его дважды (2013, 2014), Карлсен — трижды (2016, 2019, 2020).