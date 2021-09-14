Марии Ласицкене подарили квартиру и вручили высшую награду Кабардино-Балкарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила высшую государственную награду республики Кабардино-Балкария – орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», сообщает пресс-служба главы региона.

Геннадию Габриляну, тренеру Ласицкене, вручена благодарность главы республики Казбека Кокова. Ранее распоряжением правительства республики тренеру и его воспитаннице было назначено вознаграждение в размере 500 тыс. и 1 млн рублей соответственно.

«Вы все видели меня маленькой, я росла на ваших глазах, поэтому для меня особая честь получать эту награду. Я счастлива и горжусь нашей работой с Геннадием Яковлевичем, 99% этой медали — его работа. Я счастлива разделять эту радость с вами, спасибо за поддержку. В какой бы стране мы ни были, мы всегда помним родину, всегда помним, кто с нами и кто за нас», — сказала Ласицкене.

По информации «РИА Новости», в ходе церемонии награждения Коков сообщил, что бизнесмены республики подарили Ласицкене квартиру в Нальчике, а Габриляну – автомобиль Toyota Camry.