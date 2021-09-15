Вильфредо Леон прокомментировал победу в матче с Россией в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Волейболист сборной Польши Вильфредо Леон поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с Россией со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).
«Если в следующих матчах мы сыграем так же, как с Россией, то выиграем этот чемпионат Европы. Мы играли великолепно. Я очень доволен нашими действиями на площадке. Я прекрасно знаю наших соперников, потому что играл с ними в России. Это был тяжёлый матч, но мы играли мощно и оказывали давление до самого конца. Теперь мы ждём нашего следующего соперника», — приводит слова Леона официальный сайт ЕКВ.
В полуфинале Польша сыграет с победителем матча Чехия — Словения.
Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии. Чемпионат Европы завершится 19 сентября.
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