Вильфредо Леон прокомментировал победу в матче с Россией в 1/4 финала ЧЕ по волейболу

Волейболист сборной Польши Вильфредо Леон поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с Россией со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).

«Если в следующих матчах мы сыграем так же, как с Россией, то выиграем этот чемпионат Европы. Мы играли великолепно. Я очень доволен нашими действиями на площадке. Я прекрасно знаю наших соперников, потому что играл с ними в России. Это был тяжёлый матч, но мы играли мощно и оказывали давление до самого конца. Теперь мы ждём нашего следующего соперника», — приводит слова Леона официальный сайт ЕКВ.

В полуфинале Польша сыграет с победителем матча Чехия — Словения.

Чемпионат Европы – 2021 проходит в четырёх странах — Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Действующим победителем турнира является команда Сербии. Чемпионат Европы завершится 19 сентября.