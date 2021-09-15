В РУСАДА раскритиковали члена набсовета агентства за его слова о санкциях ВАДА

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов отреагировал на слова члена наблюдательного совета агентства Сергея Илюкова о возможном продлении санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта.

Напомним, Россия должна передать ВАДА полную и нескорректированную версию электронной базы данных Московской лаборатории (LIMS). Ранее Илюков заявил, что вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решён, и подчеркнул, что несоблюдение условий решения суда с огромной вероятностью будет затягивать тяжёлую ситуацию, в которой сейчас находится российский спорт.

«Мы в РУСАДА с недоумением восприняли недавние комментарии Сергея Илюкова. Сергей Илюков получил полноправный статус члена набсовета РУСАДА минувшим летом, когда с ним было подписано соглашение, урегулировавшее особенности его статуса в коллегиальном органе управления РУСАДА. При всём нашем уважении к Сергею Юрьевичу как международному эксперту и знаменитому учёному, мы не можем согласиться с его позицией по судебному решению Международного спортивного арбитража относительно РУСАДА и российского спорта.

Важно просто открыть судебное решение, резолютивную часть, а именно пункты а, b, c раздела 5. Это исчерпывающий регуляторный объём, в котором содержатся упоминания о базе данных LIMS. Эти три пункта чётко сформулированы, подлежат буквальному толкованию. В них нет никаких распоряжений о передаче базы данных вновь. Иными словами, услышанные от Сергея Илюкова мнения мы не можем признать основанными на фактах. Тем не менее работа по исполнению судебного решения и плана восстановления РУСАДА идёт полным ходом», — цитирует Буханова «Матч ТВ».