В РУСАДА раскритиковали члена набсовета агентства за его слова о санкциях ВАДА

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов отреагировал на слова члена наблюдательного совета агентства Сергея Илюкова о возможном продлении санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта.
Напомним, Россия должна передать ВАДА полную и нескорректированную версию электронной базы данных Московской лаборатории (LIMS). Ранее Илюков заявил, что вопрос передачи базы данных LIMS со стороны России до сих пор не решён, и подчеркнул, что несоблюдение условий решения суда с огромной вероятностью будет затягивать тяжёлую ситуацию, в которой сейчас находится российский спорт.
«Мы в РУСАДА с недоумением восприняли недавние комментарии Сергея Илюкова. Сергей Илюков получил полноправный статус члена набсовета РУСАДА минувшим летом, когда с ним было подписано соглашение, урегулировавшее особенности его статуса в коллегиальном органе управления РУСАДА. При всём нашем уважении к Сергею Юрьевичу как международному эксперту и знаменитому учёному, мы не можем согласиться с его позицией по судебному решению Международного спортивного арбитража относительно РУСАДА и российского спорта.
Важно просто открыть судебное решение, резолютивную часть, а именно пункты а, b, c раздела 5. Это исчерпывающий регуляторный объём, в котором содержатся упоминания о базе данных LIMS. Эти три пункта чётко сформулированы, подлежат буквальному толкованию. В них нет никаких распоряжений о передаче базы данных вновь. Иными словами, услышанные от Сергея Илюкова мнения мы не можем признать основанными на фактах. Тем не менее работа по исполнению судебного решения и плана восстановления РУСАДА идёт полным ходом», — цитирует Буханова «Матч ТВ».
- 15 сентября 2021
-
16:17
-
15:44
-
14:34
-
13:38
-
13:20
-
13:17
-
12:46
-
12:25
-
11:33
-
11:27
-
11:13
-
11:09
-
10:19
-
10:02
-
08:55
-
08:45
-
00:33
- 14 сентября 2021
-
23:32
-
23:03
-
22:07
-
21:50
-
18:43
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:09
-
14:03
-
13:31
-
13:25
-
13:12
-
12:52
-
11:18
-
10:59
-
10:23
-
09:49