«Появились инструкции». Ярослава Могучих — о фото с Марией Ласицкене

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих, которая недавно во второй раз оказалась на фото с чемпионкой ОИ россиянкой Марией Ласицкене, сообщила, что для украинских спортсменов появились инструкции, как вести себя на соревнованиях.
Сначала спортсменки сфотографировались вдвоём после победы россиянки на Олимпиаде-2020, а затем — вместе со всеми соперницами в финале Бриллиантовой лиги. Это вызвало недовольство части украинских болельщиков.
«Инструкции появились. Но двигаемся дальше и посмотрим, как это будет в будущем.
Реакция на фото? Конечно, немного эмоционально тяжело. Это было тяжело, когда мы были на Олимпиаде, когда всё случилось. Но потом меня мой тренер настраивала, что надо абстрагироваться, делать своё дело и более спокойно реагировать на это. Благодарю её и моих родителей, которые меня поддерживали, и ещё многих людей, которые оказывали поддержку. Это помогало не опускать руки», — приводит слова Могучих «Информатор».
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