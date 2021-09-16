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Чемпионка мира Мария Пасека решила возобновить карьеру

Чемпионка мира Мария Пасека решила возобновить карьеру
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Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека решила возобновить карьеру. Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

26-летняя Пасека не выступала с начала 2020 года.

«Мы давно говорили Марии о возможности возвращения, но она долго размышляла. Сейчас она одумалась и надеется восстановить свой прыжок, но для того, чтобы вернуться в сборную, нужно завоевать на это право. На следующей Олимпиаде заявка на командный турнир будет состоять из пяти гимнасток, а не из четырёх, как было в Токио. Пусть пробует, никто дорогу ей не закрывает.

Насколько я знаю, врачи разрешили ей вернуться в спорт. Конечно, мы вызовем её на сбор, пусть готовится. Может быть, она приедет на «Озеро Круглое» уже в октябре», — приводятся слова Родионенко в «инстаграме» сборной России.

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