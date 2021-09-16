Чемпионка мира Мария Пасека решила возобновить карьеру

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике, четырёхкратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека решила возобновить карьеру. Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

26-летняя Пасека не выступала с начала 2020 года.

«Мы давно говорили Марии о возможности возвращения, но она долго размышляла. Сейчас она одумалась и надеется восстановить свой прыжок, но для того, чтобы вернуться в сборную, нужно завоевать на это право. На следующей Олимпиаде заявка на командный турнир будет состоять из пяти гимнасток, а не из четырёх, как было в Токио. Пусть пробует, никто дорогу ей не закрывает.

Насколько я знаю, врачи разрешили ей вернуться в спорт. Конечно, мы вызовем её на сбор, пусть готовится. Может быть, она приедет на «Озеро Круглое» уже в октябре», — приводятся слова Родионенко в «инстаграме» сборной России.