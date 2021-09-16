В России вышел первый в мире документальный сериал о допинге

В России вышел шестисерийный документальный сериал «Допинг. Всемирная энциклопедия». Фильм включает в себя полную хронологию допинга: с момента появления в античные времена до громких скандалов современности. Реальные факты о разоблачениях американских суперзвезд Лэнса Армстронга и Мэрион Джонс комментируют непосредственные участники и свидетели тех событий. Олимпийская чемпионка Игр-80 в Москве Рика Райниш из ГДР впервые делится трагическими последствиями своего участия в государственной допинговой программе. А бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничёв признается в сокрытии положительных допинг-проб.

Отдельные серии посвящены бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, а также применению допинговых препаратов вне большого спорта — в армии, балете и космосе. Заключительная, шестая серия рассказывает о фантастических допинговых технологиях будущего: корректировке генома, биороботах и искусственной селекции потенциальных чемпионов.

В число спикеров вошли авторы докладов про российский допинг — первый глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд и Ричард Макларен, звезды велосипедной команды «Фестина» Паскаль Эвре и Лоран Брошар, российские спортсмены Ольга Фаткулина и Дмитрий Ярошенко. В качестве эксперта выступил и бывший главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Автор идеи сериала — бывший руководитель аппарата «Независимой общественной антидопинговой комиссии» Дмитрий Иванов, автор сценария — обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик.

Первый в мире документальный сериал о допинге доступен для бесплатного просмотра на платформе «Премьер».