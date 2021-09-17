Юрист оценил шансы Гаприндашвили отсудить у Netflix $ 5 млн за ложь в «Ходе королевы»

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев прокомментировал новость, что пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал «Ход королевы».
Гаприндашвили не понравилось высказанное в сериале ложное утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. Также ей не понравилось, что в фильме её назвали русской, несмотря на то что она грузинка. Она намерена отсудить $ 5 млн.
«В России перспектив такого иска у Гаприндашвили практически бы не было. Но в США я не исключаю вероятность его удовлетворения.
На мой взгляд, исход дела будет зависеть от качества собранных доказательств по делу. Адвокатам Гаприндашвили необходимо будет доказать не только то, что информация о ней в сериале Netflix не соответсвует действительности, но также и то, что этими действиями Netflix причинил значительный ущерб её репутации. Только в этом случае грузинской шахматистке стоит рассчитывать на положительный результат. Но при этом суд может по своему усмотрению снизить размер её первоначальных требований», — цитирует Федореева «Газета.ру».
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