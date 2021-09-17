Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юрист оценил шансы Гаприндашвили отсудить у Netflix $ 5 млн за ложь в «Ходе королевы»

Юрист оценил шансы Гаприндашвили отсудить у Netflix $ 5 млн за ложь в «Ходе королевы»
Комментарии

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев прокомментировал новость, что пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили подала в суд на компанию Netflix, выпустившую сериал «Ход королевы».

Гаприндашвили не понравилось высказанное в сериале ложное утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. Также ей не понравилось, что в фильме её назвали русской, несмотря на то что она грузинка. Она намерена отсудить $ 5 млн.

«В России перспектив такого иска у Гаприндашвили практически бы не было. Но в США я не исключаю вероятность его удовлетворения.

На мой взгляд, исход дела будет зависеть от качества собранных доказательств по делу. Адвокатам Гаприндашвили необходимо будет доказать не только то, что информация о ней в сериале Netflix не соответсвует действительности, но также и то, что этими действиями Netflix причинил значительный ущерб её репутации. Только в этом случае грузинской шахматистке стоит рассчитывать на положительный результат. Но при этом суд может по своему усмотрению снизить размер её первоначальных требований», — цитирует Федореева «Газета.ру».

Новость по теме
«Грузины пострадали от русских». Гаприндашвили подала в суд на создателей «Хода королевы»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021