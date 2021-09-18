В Санкт-Петербурге стартовал финал Национальной парусной Лиги-2021

Стартовал финал Национальной парусной Лиги-2021, который проходит на базе Яхт-клуба Санкт-Петербурга в акватории Невской губы Финского залива с 16 по 19 сентября. Призовой фонд соревнований составил 1 млн рублей.

Отметим, что победители Лиги получат возможность представить Россию на престижной международной регате Sailing Champions League 2022.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

На старт регаты вышло 17 команд. По итогам первого соревновательного дня экипаж Виктора Серёжкина Tenzor на одно очко опережает конкурентов из Calipso (Илья Полищук). За третье место развернулась борьба сразу между четырьмя экипажами – Arttube Rus1, Ахмат, Повелитель паруса – Азия и Ost Legal Sailing.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

За борьбой на дистанции Национальной парусной Лиги можно следить в прямом эфире на YouTube-канале Яхт-клуба Санкт-Петербурга.