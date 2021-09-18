Российские байдарочницы Ковнир и Долгова завоевали золото ЧМ на дистанции 200 метров

Российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова завоевали золотые медали на чемпионате мира – 2021 в Копенгагене (Дания). Девушки победили в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров.

Ковнир/Долгова преодолели дистанцию за 37,41 секунды. Вторыми стали венгерки Бланка Киш/Анна Луц (+0,24 секунды), третьими – представительницы Польши Доминика Путто/Катаржина Колодзейчик (+0,26).

Ранее в соревнованиях одиночниц на дистанции 200 метров россиянка Наталья Подольская завоевала бронзовую медаль с отставанием 0,81 секунды от победительницы. Первенствовала представительница Дании Эмма Йоргенсен (39,98), второй стала Анна Луц (+0,73).

Отметим, что дистанция 200 метров в соревнованиях женских двоек не входит в программу Олимпийских игр. Чемпионат мира в Копенгагене завершится 19 сентября.