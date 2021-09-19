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Итальянские волейболисты впервые за 8 лет вышли в финал ЧЕ, сербы не защитили титул

Итальянские волейболисты впервые за 8 лет вышли в финал ЧЕ, сербы не защитили титул
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Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинальном матче команду Сербии со счётом 3:1 (29:27, 25:22, 23:25, 25:18). Самым результативным игроком матча стал итальянец Алессандро Микелетто, принесший команде 23 очка.

Сборная Сербии не смогла защитить титул чемпиона Европы, завоёванный в 2019 году. Итальянская команда в предыдущий раз выигрывала континентальное первенство в 2005 году. До финала турнира итальянцы не добирались 8 лет. В решающем матче ЧЕ-2013 сборная Италии уступила россиянам (1:3).

За титул итальянские волейболисты сыграют с командой Словении. Сербы поспорят за бронзу с поляками.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Катовице, Польша
Полуфинал

Сербия – Италия – 1:3 (27:29, 22:25, 25:23, 18:25).

ЧЕ-2021 (м). 1/2 финала
18 сентября 2021, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 3
Италия
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