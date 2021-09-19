Польские волейболисты завоевали бронзу чемпионата Европы, обыграв Сербию

Сборная Польши по волейболу во второй раз подряд завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. В матче за третье место польские волейболисты нанесли поражение соперникам из команды Сербии со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).

Самым результативным в составе сборной Польши стал Вильфредо Леон, набравший 14 очков. 11 очков на счету Бартоша Курека.

На предыдущем чемпионате Европы — 2019 Польша также стала бронзовым призёром, обыграв Францию, а Сербия завоевала золотые медали. В финале турнира-2021 позднее сыграют команды Словении и Италии. Для Словении это будет второй финал кряду. Италия не играла в решающем матче ЧЕ с 2013 года.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за третье место

Польша — Сербия — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).