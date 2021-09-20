Главный тренер женского ЦСКА прокомментировал победу во втором туре гандбольной ЛЧ

Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Флорентин Пера прокомментировал победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Кастамону» со счётом 34:27.



«Поздравляю «Кастамону» с хорошей игрой, особенно в первом тайме. Мы не лучшим образом действовали в защите. Я недоволен, что мы пропустили 15 голов в первом тайме, ведь для меня оборона – это главное. Однако мы поговорили с командой в перерыве и сыграли намного лучше в защите и в атаке во втором тайме.



Карина Сабирова отлично действовала в защите. Хотя она ещё не готова на все сто процентов. В матче с «Кубанью» мы потеряли Екатерину Ильину, и сегодня у нас была всего одна разыгрывающая – Карина. Она нам очень помогла. Когда Карина выйдет на свой максимум, она будет ещё более важным игроком для нас.



Иногда ставил на позицию разыгрывающей Ану Грос, так как невозможно все 60 минут действовать в центре одной гандболисткой. У нас было всего два дня на подготовку без Ильиной. Это сказалось на взаимодействии в некоторых моментах. Надеюсь, в будущем будет лучше. Я удовлетворён победой, но хочу видеть большее от нашей команды», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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