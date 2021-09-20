Бодниева прокомментировала назначение на пост главного тренера сборной России по гандболу

Двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева прокомментировала назначение на пост главного тренера женской сборной России по гандболу.
«Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкарёву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе», – приводит слова Бодниевой официальный сайт Федерации гандбола России.
Бодниева в качестве ассистента Левона Акопяна вместе с женской сборной России стала победителем всемирной Универсиады в Кванджу. В сезоне-2020/21 она помогала исполняющей обязанности главного тренера Ольге Акопян в ЦСКА, который выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. После этого Бодниева вошла в тренерский штаб сборной России. На посту главного тренера национальной команды она сменила Алексея Алексеева.
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