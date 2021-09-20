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Бодниева прокомментировала назначение на пост главного тренера сборной России по гандболу

Бодниева прокомментировала назначение на пост главного тренера сборной России по гандболу
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Двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева прокомментировала назначение на пост главного тренера женской сборной России по гандболу.

«Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкарёву за оказанное доверие. Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе», – приводит слова Бодниевой официальный сайт Федерации гандбола России.

Бодниева в качестве ассистента Левона Акопяна вместе с женской сборной России стала победителем всемирной Универсиады в Кванджу. В сезоне-2020/21 она помогала исполняющей обязанности главного тренера Ольге Акопян в ЦСКА, который выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. После этого Бодниева вошла в тренерский штаб сборной России. На посту главного тренера национальной команды она сменила Алексея Алексеева.

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