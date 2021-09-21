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«Чемпионат» ищет автора в разделы «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды»

«Чемпионат» ищет автора в разделы «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды»

«Чемпионат» объявляет о поиске автора текстов в разделы «Биатлон», «Лыжи» и «Другие виды» (удалённая работа).

Нам нужен человек, который хорошо разбирается в популярнейших олимпийских видах спорта (лыжные гонки, биатлон, лёгкая атлетика, гимнастика), не боится высказать своё мнение, готов быстро погрузиться в незнакомую тему и при этом пишет ярко, быстро и грамотно.

Ответственность и пунктуальность обязательны. Опыт работы в спортивной журналистике будет большим плюсом, равно как и знание иностранных языков.

График работы и уровень заработной платы определяются по результатам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: m.chesalin@rambler-co.ru

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