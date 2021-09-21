Определились все команды-участницы ЧМ-2022 по волейболу в России

Стали известны все команды, которые примут участие в мужском чемпионате мира 2022 года по волейболу, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).
На турнир квалифицировались 24 команды: Россия (страна-хозяйка), Польша (действующий чемпион мира), Иран, Япония, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада (все — чемпионы и серебряные призёры континентальных чемпионатов), Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария и Китай (все — в соответствии с позициями в мировом рейтинге).
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Жеребьёвка финальной стадии состоится 30 сентября.
- 21 сентября 2021
-
16:34
-
15:41
-
15:28
-
15:03
-
15:00
-
14:35
-
11:35
-
09:59
-
09:36
-
08:30
- 20 сентября 2021
-
21:11
-
20:46
-
20:35
-
17:58
-
12:13
-
12:03
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:13
-
10:20
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
08:45
-
00:20
- 19 сентября 2021
-
23:35
-
21:35
-
20:52
-
19:28
-
18:39
-
17:20
-
16:08
-
15:40
-
15:10