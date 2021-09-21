Определились все команды-участницы ЧМ-2022 по волейболу в России

Стали известны все команды, которые примут участие в мужском чемпионате мира 2022 года по волейболу, сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

На турнир квалифицировались 24 команды: Россия (страна-хозяйка), Польша (действующий чемпион мира), Иран, Япония, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада (все — чемпионы и серебряные призёры континентальных чемпионатов), Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария и Китай (все — в соответствии с позициями в мировом рейтинге).

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Жеребьёвка финальной стадии состоится 30 сентября.