«Медный всадник» вышел в лидеры шахматного Кубка европейских клубов

В Струге состоялся четвёртый тур Кубка европейских клубов по шахматам. Российские команды «Медный всадник» и КПРФ, прошедшие три тура без потерь, встретились друг с другом. Победу одержал «Медный всадник» со счётом 4,5:1,5. Эта команда возглавила турнирную таблицу, набрав 8 очков.
По дополнительным показателям вторым идёт чешский клуб AVE Novy Bor. В пятом туре лидеры сыграют друг с другом.
В женском турнире «Южный Урал» сохранил лидерство, победив македонский MSK Centar со счётом 4:0. В активе российской команды 8 очков. На один балл отстаёт GRECO – Kyiv Chess Federation (Украина).
На минувшей неделе сборная России по шахматам стала победителем элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады. В решающей встрече россияне оказались сильнее команды США. Обе матчевые встречи в рамках финала россияне выиграли со счётом 3,5:2,5.
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