Сергей Скорович: сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на чемпионате мира

Тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал выход команды в четвертьфинал чемпионата мира. В матче 1/8 финала российские футболисты обыграли Вьетнам со счётом 3:2.

«Мы говорили о том, что Вьетнам очень быстро бежит в контратаки, пользуется длинными забросами, что сегодня и показал первый пропущенный гол. Вроде мы повели с комфортным преимуществом, но тут же пропустили, что усложнило ситуацию.

Вьетнам сыграл дисциплинированно, тактически грамотно. Оборонялся и сражался. Хороший матч провёл вратарь, много выручал. Ну, и конечно, хорошие скоростные качества показали вьетнамцы, буквально замотали наших футболистов своими врываниями, играя без мяча. Мы же не реализовали множество моментов, и не совсем всё сложилось так, как бы мы хотели. Отсюда и трудности.

Конечно, я бы с удовольствием поменял бы некоторые позиции, дал бы всем футболистам возможность выступить, но результат на этой стадии прежде всего. Сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на турнире. Матч, вы видели, получился сложным, мы не смогли оторваться в счёте. После того как повели 2:0, планировали определённые замены, но что случилось, то случилось», — приводит слова Скоровича пресс-служба АМФР.