Неприятная интрига. Россия пропустила от Вьетнама на последних минутах, но смогла победить

Сборная России по мини-футболу прорвалась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Литве, однако борьбы в матче с Вьетнамом получилось намного больше, чем можно было ожидать. Азиатская команда классно оборонялась и выжимала максимум из своих моментов. Хотелось, чтобы Россия за первые полчаса сняла все вопросы о победителе и экономила силы к следующим битвам, но неприятная для нас интрига в матче жила до последних секунд.

Кошмар для Вьетнама

Сборная России по мини-футболу скоро, наверное, будет сниться вьетнамцам в кошмарах. Ведь и пять лет назад они, впервые вырвавшись в плей-офф чемпионата мира, напоролись на команду Сергея Скоровича и были жестоко биты – 0:7. С тех пор прошло пять лет, и сборная Вьетнама стала сильнее, так что на лёгкую жизнь и новый разгром российские игроки точно не настраивались.

У России на групповом этапе всё было в полном порядке: три победы, и разве что в матче с Узбекистаном болельщики слегка понервничали. Вьетнам же победил Панаму (3:2), сыграл вничью с Чехией (1:1) и был разгромлен Бразилией (1:9). Азиаты зарекомендовали себя командой быстрой, мобильной и компактно обороняющейся. Забить Вьетнаму не так уж и просто.

Наш вратарь заскучал

Россия сильные стороны соперника прочувствовала сполна с самых первых минут матча. Вьетнамцы встали в низкую оборону, позволяли россиянам раскатывать мяч за десятиметровой отметкой и даже бить, но старались эти выстрелы со средней дистанции накрывать. Кроме того, очень классно играл в воротах Ван Хо. Именно он выручил своих в самом опасном эпизоде пятиминутки: Ниязов после розыгрыша углового пробил точно в дальний нижний угол, но юркий Ван успел сложиться.

Путилов же очень долго скучал в своих воротах, пока на восьмой минуте Ван Нгуен не заставил российских защитников ошибиться и не вышел один на один – вратарь спас. Этот удар для сборной Вьетнама был вторым в матче, в то время как Россия нанесла уже 17! Впрочем, для гола нужно было ещё пару-тройку. На 11-й минуте Робиньо ловко сыграл в стеночку с Афанасьевым и пробил в оставленный заметавшимся Ваном пустой угол. Наконец-то пробили оборону соперника – 1:0.

Забили и пропустили

Вьетнам, пропустив мяч, сдаваться не собирался. Да и бежать в атаку сломя голову – тоже. Игроки из Азии искали счастье в редких контратаках и почти нашли его на 13-й минуте: Ромуло не поверил, что Дак Нгуен нагонит мяч у боковой линии, а Дак догнал и пробил. И опять Путилов был на высоте!

Наши продолжали много бить со средней дистанции, но всё тащил Ван Хо. И тогда Россию выручил стандарт. Перед очередным угловым Скорович взял тайм-аут и на планшете показал, как его нужно разыграть. Футболисты всё поняли и сделали: Робиньо сыграл на выбежавшего Чишкалу, и 2:0.

Вот только удержать этот приятный счёт не вышло. Не прошло и минуты, как Вьетнам как-то излишне легко отыграл один гол. Вратарь вбросил на забегающего игрока, тот головой скинул на Дака Нгуена, а девятый номер замкнул эту молниеносную атаку – тоже головой. Обидно, но ничего поделать с этим россияне в оставшиеся две минуты так и не смогли. На перерыв команды ушли при счёте 2:1.

Неприятная интрига

Но во втором тайме россиянам стало чуть попроще. Вьетнамцы, наверное, подустали, а потому разрывы между линиями стали появляться почаще, и наши игроки в это свободное пространство врывались. Момент возникал за моментом, и третий гол был очень близок. Но, прежде чем он случился, подопечные Скоровича обстучали штанги ворот Вана: сначала Ниязов после передачи Асадова попал в правую стойку, затем Абрамов умудрился пробить в сложной ситуации – в правую.

А гол сделал Иван Чишкала: раскачал на фланге защитника, сделал буквально один шаг в сторону и пробил с носка. Вьетнамский вратарь, кажется, этого просто не ожидал – 3:1.

За семь минут до финальной сирены Вьетнам выпустил пятого полевого. Однако первые минуты три игры в большинстве соперники россиян вообще не создавали ничего опасного. Только потом пошли какие-то моменты, комбинации, и… забитый гол. Милованов, получив мяч у своих ворот, зачем-то пустился в дриблинг, совершил ошибку, и Дук Фам вколотил мяч в угол. Но за две оставшиеся минуты сравнять счёт Вьетнам всё-таки не успел, хотя и заставил болельщиков понервничать, Путилова – совершить одно классное спасение, а полевых игроков сборной России – потянуть время.