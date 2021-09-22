Иван Милованов: 100-й матч за сборную получился таким, каким бы я хотел

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Милованов подвёл итоги матча 1/8 финала чемпионата мира с Вьетнамом (3:2), который стал для него 100-м за национальную сборную России.
«Все команды прибавляют из года в год, Вьетнам не исключение. Сегодня они не хотели просто так уступать, бились до конца. Поэтому это был по-настоящему сложный матч. Но других на чемпионате мира и быть не может. Тем более в плей-офф.
Были ли какие-то сомнения относительно итогового результата? Мы одна команда, и верим в свои силы и в свои возможности. Сегодня просто не смогли реализовать те моменты, которые создавали, и в итоге получили нервную концовку. Но в целом эмоции положительные, мы выиграли и идём дальше к своей цели.
100-й матч за сборную получился таким, каким бы я хотел. Всегда интересно играть, когда идёт такая борьба до последних секунд. Тем более на кону — выход в 1/4 финала», — приводит слова Милованова пресс-служба АМФР.
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