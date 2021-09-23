Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион 2012 года по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Махов нарушил пункт 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»). Срок действия дисквалификации борца отсчитывается с 27 января 2021 года.
Также в РУСАДА сообщили о дисквалификации ещё семи спортсменов: Полины Смоленской (академическая гребля, 4 года), Геннадия Муратова (тяжёлая атлетика, 4 года), Дмитрия Закрепина (тхэквондо, 2 года), Дианы Магомедовой (регби, 2 года), Джамаладина Шангереева (спорт лиц с ПОДА, 4 года), Алексея Щуцкого (пауэрлифтинг, 6 лет), Карины Касеновой (велоспорт, 2 года).
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