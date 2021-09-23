«Медный всадник» сохраняет лидерство шахматного Кубка европейских клубов

В Струге состоялся пятый тур Кубка европейских клубов по шахматам.
В открытом турнире петербургский клуб «Медный всадник» сыграл вничью с чешским AVE Novy Bor. Обе команды имеют по 9 матчевых очков, и сейчас к ним присоединилась испанская Silla-Valencia Origin of Chess. Однако дополнительные показатели лучше у российского клуба. «КПРФ» проиграл исландской команде Skakfelag Selfoss со счётом 2,5:3,5.
В предпоследнем, шестом туре соперником «Медного всадника» станет Silla-Valencia Origin of Chess, а AVE Novy Bor сразится с Alkaloid из Македонии.
У женщин «Южный Урал» одержал пятую победу подряд, выиграв у македонского клуба Kumanovo со счётом 3,5:0,5. Команда GRECO – Kyiv Chess Federation имеет в своём активе на одно очко меньше, чем у россиянок. В пятом туре россиянки сыграют с македонской командой Alkaloid.
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