Глава ОКР заявил, что Россия могла бы провести ОИ-2036 сразу в нескольких городах

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что летние Олимпийские игры 2036 года возможно провести в нескольких городах страны.

«Думаю, что 2036 год — это тот ориентир, на который мы будем смотреть и к которому будем стремиться. Современный подход к Олимпийским играм трансформировался, и в настоящий момент Игры сделаны, чтобы максимально бережно подойти к ресурсам, в том числе и природным. И МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране. Подобная заявка была бы более интересная, чем отдельно взятый объект в стране.

Понятно, что это приведет к удорожанию, но развитие транспортной инфраструктуры укладывается в эту концепцию. В 2036 году будет черед Азии, и нам нужно не сбрасывать это со счетов, и уникальная возможность нашей страны позволит сделать необычное предложение, которое бы заинтересовало МОК», — цитирует ТАСС Позднякова.

Напомним, 3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности проведения Олимпийских игр на территории страны.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028-м — в Лос-Анджелесе (США), в 2032-м — в Брисбене (Австралия).

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