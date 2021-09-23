Станислав Поздняков подвёл итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на заседании Исполкома ОКР подвёл итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.



«Наша команда завоевала 71 медаль, включая 20 золотых. Всего в Играх приняли участие 333 российских спортсмена из 52 регионов Российской Федерации. С наградами из Токио вернулись 128 спортсменов, то есть каждый третий участник Игр. По общему количеству медалей мы вошли в тройку лидеров с лучшим результатом за последние 17 лет, начиная с Олимпиады 2004 года в Афинах. В Токио нам удалось прервать длительные серии без олимпийских наград в разных видах спорта и дисциплинах.

Хочу поблагодарить руководителей летних федераций, некоторые из которых сейчас находятся в этом зале, за максимально ответственное отношение к правилам и регламентам МОК и Оргкомитета Игр-2020, а также за чёткое выполнение наших рекомендаций по соблюдению антиковидных протоколов и мер по предотвращению нарушений антидопинговых правил.

Несмотря на вынужденно модифицированное обозначение – «Команда ОКР», ни у кого в Токио и в мире не было сомнений, какую страну представляет команда в форме в цветах нашего флага. Элементы триколора на флаге ОКР и музыкальное сопровождение композитора Петра Ильича Чайковского не были заменой символов российской государственности. Но они дали чёткий сигнал, кто мы и откуда. Это стало возможным во многом благодаря конструктивному взаимодействию с Международным олимпийским комитетом. Однако категорически не устроило наших оппонентов. В Токио были провокации и попытки оказать эмоциональное давление. Но в непростых условиях спортсмены и официальные лица проявили себя очень достойно. В итоге удалось не только избежать дестабилизирующих команду ситуаций, но и пресечь эти безобразия», — приводит слова Позднякова сайт Олимпийского комитета России.