Вячеслав Колосков дал два совета сборной России по мини-футболу перед четвертьфиналом ЧМ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал два совета сборной России по мини-футболу, которая сыграет с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится послезавтра, 26 сентября, и начнётся в 20:00 мск.

По словам Колоскова, национальной команде необходимо избегать ошибок и добавить в агрессии.

«Я бы обратил внимание на два основных аспекта: первое — избегать роковых ошибок, ведь отыграться будет очень сложно, второе — добавить в агрессии. Мы вице-чемпионы мира, мы авторитеты в футзале, мы должны действовать агрессивно, с позиции силы, этого я пока не увидел», — приводит слова Вячеслава Колоскова ТАСС.

В финале ЧМ-2016 Аргентина победила Россию со счётом 5:4.