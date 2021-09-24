Вячеслав Колосков дал два совета сборной России по мини-футболу перед четвертьфиналом ЧМ
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков дал два совета сборной России по мини-футболу, которая сыграет с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится послезавтра, 26 сентября, и начнётся в 20:00 мск.
По словам Колоскова, национальной команде необходимо избегать ошибок и добавить в агрессии.
«Я бы обратил внимание на два основных аспекта: первое — избегать роковых ошибок, ведь отыграться будет очень сложно, второе — добавить в агрессии. Мы вице-чемпионы мира, мы авторитеты в футзале, мы должны действовать агрессивно, с позиции силы, этого я пока не увидел», — приводит слова Вячеслава Колоскова ТАСС.
В финале ЧМ-2016 Аргентина победила Россию со счётом 5:4.
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