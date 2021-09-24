Владимир Путин поздравил воспитанников и педагогов «Самбо-70» с юбилеем

Президент России Владимир Путин обратился к воспитанникам, ученикам и педагогам Центра спорта и образования Москомспорта «Самбо-70», которая сегодня отмечает свой 50-летний юбилей. Торжества проходят в Кремле.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с 50-летием со дня создания знаменитого центра «Самбо-70». За полвека ваша организация прошла большой путь от районной секции до одного из крупнейших и авторитетнейших спортивно-образовательных центров страны. Встречая этот замечательный юбилей, вы по праву гордитесь историей «Самбо-70», которая неразрывно связана с развитием массового физкультурного движения и спорта, отдаёте дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики и фигурного катания.

Они вписали немало ярких страниц в славную летопись побед нашей страны на Олимпийских играх, на самых престижных мировых и европейских состязаниях. Важно, что их целеустремлённость, сила духа и по-настоящему чемпионский характер сегодня служат достойным примером для юных спортсменов, для тысяч ребят, которые обучаются в системе «Самбо-70».

Хочу поблагодарить вас за верность традициям, за профессиональное, творческое отношение к делу. Убеждён, что ваш центр будет и впредь высоко держать планку качества образования, спортивной подготовки, вовлекать на свою орбиту новые молодые таланты. Желаю всем успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в послании Путина.