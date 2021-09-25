«Локомотив» и «Кристалл» стали финалистами Кубка России по пляжному футболу

Состоялись полуфинальные матчи Кубка России по пляжному футболу. По их итогам финалистами стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Кристалл».
«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 7:2. Хет-триком в составе победителей отметился Борис Никоноров, также по голу на счету Фёдора Земскова, Нуритдина Мамадиева, Андрея Новикова и Амадиуса Виноградова.
«Кристалл» нанёс поражение ЦСКА со счётом 10:3. Хет-триком в составе победителей отметился Маурисиньо, также по голу на счету Датиньи, Родриго, Артура Папоротного, Кирилла Романова, Игоря Бриштеля, Алексея Макарова и Владислава Жарикова.
Пляжный футбол. Кубок России. Полуфинал
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 7:2 (1:1, 3:0, 3:1).
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 10:3 (4:0, 2:1, 4:2).
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