«Локомотив» и «Кристалл» стали финалистами Кубка России по пляжному футболу

Состоялись полуфинальные матчи Кубка России по пляжному футболу. По их итогам финалистами стали московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Кристалл».

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 7:2. Хет-триком в составе победителей отметился Борис Никоноров, также по голу на счету Фёдора Земскова, Нуритдина Мамадиева, Андрея Новикова и Амадиуса Виноградова.

«Кристалл» нанёс поражение ЦСКА со счётом 10:3. Хет-триком в составе победителей отметился Маурисиньо, также по голу на счету Датиньи, Родриго, Артура Папоротного, Кирилла Романова, Игоря Бриштеля, Алексея Макарова и Владислава Жарикова.



Пляжный футбол. Кубок России. Полуфинал

«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 7:2 (1:1, 3:0, 3:1).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 10:3 (4:0, 2:1, 4:2).