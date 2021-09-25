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«Порох ещё есть». Никита Нагорный выиграл первые соревнования после Олимпиады

«Порох ещё есть». Никита Нагорный выиграл первые соревнования после Олимпиады
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что выиграл первые соревнования после Игр в Токио.

Нагорный стал лучшим в пяти видах (кроме упражнений на коне) в матче клубов «Саар» и «Зинген» в немецкой Бундеслиге. Россиянин принёс «Саару» 20 баллов. Встреча закончилась со счётом 60:18 в пользу команды Нагорного.

«Мои первые соревнования после Олимпиады закончились победой! Эмоции нереальные, не думал, что смогу выступить так достойно! Это Бундеслига, да, именно «Бундеслига» только гимнастическая. Скоро и у нас такое будет, ждём… Спасибо всем за поддержку! Порох ещё есть», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

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