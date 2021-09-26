Глава АМФР: Россия удовлетворительно выступила на чемпионате мира по мини-футболу

Президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев прокомментировал поражение российской сборной в четвертьфинале от Аргентины. Напомним, подопечные Сергея Скоровича уступили в серии пенальти (1:1, пен. 4:5).
«Аргентинцы стоят перед нами как занавес, но игроки выполняли тренерскую установку с первых минут. Выход Эдера Лимы, не игравшего ранее из-за травмы, сыграл большую роль. Вся команда хорошо выполнила план на игру, мы могли выигрывать в основное и дополнительное время, но серия пенальти…
Тем не менее, можно признать нашу игру достойной. Мы могли обыграть Аргентину, но, к сожалению, едем домой. Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, но тут была серия пенальти. В общем, можно признать нашу работу удовлетворительной. Хотел бы поблагодарить наш тренерский штаб, игроков, РФС, СМИ. Мы играли без флага и гимна, но наша команда была крепка духом, не стоит опускать руки», — приводит слова Алиева РИА Новости.
Напомним, в 2016 году сборные России и Аргентине уже встречались на чемпионате мира по мини-футболу. Тогда в финальном матче команда из Южной Америки одержала победу в основное время со счётом 5:4.
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