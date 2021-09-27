Алиев: продление контракта со Скоровичем будет обсуждаться после чемпионата Европы

Решение и пролонгировании соглашения со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет приниматься после чемпионата Европы. Об этом заявил ТАСС глава АМФР Эмиль Алиев.
«У нас очень сложный год. Из-за коронавируса в этом сезоне совсем скоро состоится чемпионат Европы. Сергей Скорович полностью прошёл отбор и сделал это очень успешно. Наша команда вышла на турнир и, конечно, мы будем обсуждать дальнейший контракт и работу в стане сборных команд — помимо национальной сборной Сергей Леонидович возглавляет и молодёжную — уже по окончании чемпионата Европы.
Доверие к нашему тренеру есть, и я не думаю, что судьба одного незабитого пенальти, даже на чемпионате мира, должна ставить его авторитет под сомнение. Все-таки Скорович за 10 лет своей работы добился очень многого», — сказал Эмиль Алиев.
Напомним, сегодня, 26 сентября, Россия уступила в 1/4 финала команде Аргентины по пенальти (1:1, пен. 4:5) и завершила своё выступление на чемпионате мира по мини-футболу.
Европейское первенство пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.
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