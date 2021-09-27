Канаева оценила слова Винер-Усмановой о выдвижении Евгении на пост главы техкома FIG

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Ранее Винер-Усманова заявила, что Канаева может стать главой технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в 2024 году.

«Мне очень приятно доверие и отношение ко мне Ирины Александровны Винер. Мне интересна художественная гимнастика. Совмещать с тренерской работой будет сложно, но есть исключения в лице Ирины Александровны.

Я понимаю, почему Ирина Александровна сказала, что я буду претендовать на место в техническом комитете – она знает, как я люблю художественную гимнастику. И она хочет, чтобы в техкоме были люди, которые прошли этот путь, которые знают, как сделать бросок, кувырок, а не те, кто просто пишет правила. Я понимаю посыл Ирины Александровны — у нас каждые четыре года меняются правила. Многие элементы сейчас недооценены», — приводит слова Канаевой «Московский комсомолец».