«Надо было бы вести себя прилично». Ирина Слуцкая оценила слова Утяшевой и ответ Кабаевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала реплику двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой в отношении судейства на Олимпиаде-2020 в Токио.

Комментируя судейский скандал, лишивший Дину Аверину золота, Утяшева написала: «Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конёк… Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду».

На комментарий Утяшевой отреагировала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. «Она не «вырвала победу», просто нашу спортсменку тупо и бесцеремонно лишили золотой медали. А Ашрам честно боролась и делала своё дело так, как она умеет», — сказала известная спортсменка.

«Мы не знаем о личных отношениях Алины Кабаевой и Ляйсан Утяшевой. Это нас не касается. И дело вообще не в этом.

Начнём с того, что Ляйсан, в отличие от Алины, никогда не была суперзвездой в художественной гимнастике. Её высшее достижение — чемпионка мира в командном зачёте. На олимпийские игры она даже не отобралась и никогда в них не участвовала. А в многоборье она вообще никогда не была ни чемпионкой России, ни чемпионкой Европы, ни чемпионкой мира. Поэтому на одну доску почёта с Кабаевой её уже точно нельзя повесить. Это разные весовые категории.

Всё, чего она добилась: и чемпионка мира в командном зачёте, где она выступила с одним видом из восьми, и звание заслуженный мастер спорта, который ей подарили на день рождения — это все заслуги не её, а её тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность. И исходя из этой реальности надо было бы вести себя прилично. И не бояться встать на защиту своей семьи, своей страны.

«И дело не в грусти из-за поражения россиянок», а в возмущении из-за несправедливости и тревоги за сохранение духа олимпийского движения. И в данном случае нужно было бы найти в себе силы, для того чтобы встать на защиту именно этих ценностей, а не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявления силы. Как в спорте», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».