Чемпион ОИ и депутат Жан Беленюк прокомментировал скандальные фото Могучих и Ласицкене

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк прокомментировал скандальные фотографии украинской легкоатлетки Ярославы Могучих с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Марией Ласицкене.
Сначала спортсменки сфотографировались вдвоём после победы россиянки на Олимпиаде-2020, а затем — вместе со всеми соперницами в финале Бриллиантовой лиги. Это вызвало недовольство части украинских болельщиков.
«Когда меня спросили мнение о втором фото, я ещё ничего не знал. «Да это уже давно было. Что ещё я могу добавить?» — сразу спросил. Но это же новая фотография получилась! Причём на этот раз Ярославу, кажется, не обвинишь в желании сфотографироваться даже приближённо. Но наши СМИ… Их не беспокоит, как будет чувствовать себя после всех этих обвинений атлетка. Их интересуют клики, ругань и общественный резонанс.
Убеждён в одном: Могучих и первое, и второе фото сделала не нарочно. Из того, что я вижу, из моего личного общения сделал вывод, что Ярослава — патриотка Украины. В Токио она себе сделала макияж в цветах украинского флага. И в фото после получения медали она не вкладывала ничего.
Я не буду обвинять Ярославу. У меня в своё время тоже были похожие истории, которые мне любят припоминать до сих пор», — цитирует Беленюка Sport.ua.
- 28 сентября 2021
-
11:34
-
11:10
-
10:51
-
09:30
-
09:12
-
09:07
-
09:01
-
08:42
-
08:28
- 27 сентября 2021
-
23:20
-
22:29
-
21:45
-
20:14
-
20:04
-
18:26
-
17:40
-
17:21
-
14:02
-
13:42
-
13:22
-
10:29
-
09:52
-
09:47
-
09:41
-
09:15
-
01:34
-
00:24
- 26 сентября 2021
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:59
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:20