Чемпион ОИ и депутат Жан Беленюк прокомментировал скандальные фото Могучих и Ласицкене

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк прокомментировал скандальные фотографии украинской легкоатлетки Ярославы Могучих с олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту Марией Ласицкене.

Сначала спортсменки сфотографировались вдвоём после победы россиянки на Олимпиаде-2020, а затем — вместе со всеми соперницами в финале Бриллиантовой лиги. Это вызвало недовольство части украинских болельщиков.

«Когда меня спросили мнение о втором фото, я ещё ничего не знал. «Да это уже давно было. Что ещё я могу добавить?» — сразу спросил. Но это же новая фотография получилась! Причём на этот раз Ярославу, кажется, не обвинишь в желании сфотографироваться даже приближённо. Но наши СМИ… Их не беспокоит, как будет чувствовать себя после всех этих обвинений атлетка. Их интересуют клики, ругань и общественный резонанс.

Убеждён в одном: Могучих и первое, и второе фото сделала не нарочно. Из того, что я вижу, из моего личного общения сделал вывод, что Ярослава — патриотка Украины. В Токио она себе сделала макияж в цветах украинского флага. И в фото после получения медали она не вкладывала ничего.

Я не буду обвинять Ярославу. У меня в своё время тоже были похожие истории, которые мне любят припоминать до сих пор», — цитирует Беленюка Sport.ua.