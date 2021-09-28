Украинской каратистке не понравился район, в котором ей подарили квартиру за серебро ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, украинка Анжелика Терлюга рассказала о квартире, подаренной спортсменке государством за её выступление на Играх.

«Меня пригласили на день города. Сотрудники всё время что-то прятали от меня, а потом оказалось, что это был сертификат о том, что мне подарили квартиру.

Я сразу зашла в гугл-карты, чтобы посмотреть, где находится эта квартира. Смотрю, а там нет ничего, кроме хрущёвок, только один новострой есть. Захожу, пробиваю этот дом, потому что он очень мне известен. Это то место, где мы уже семь месяцев не можем продать квартиру.

У Вовы (Владимир Зарецкий, муж Анжелики. – Прим. «Чемпионата») там есть квартира. Когда мы начали наши отношения, я сказала, что та квартира классная, но я там жить не буду, потому что район мне не нравится», — рассказала Терлюга в интервью YouTube-каналу «От души в душу».