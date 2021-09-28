В честь 16-летней россиянки назвали элемент в художественной гимнастике

Международная федерация гимнастики официально зарегистрировала авторский элемент 16-летней россиянки Лалы Крамаренко — пируэт с согнутой ногой (pivot with free leg bent 30 degrees).

«Пируэту Лалы присвоена ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если гимнастка выполняет его из положения стоя; и 0,60 — если гимнастка выполняет его из положения на полу.



За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла. Например, если гимнастка выполнила пируэт «Крамаренко» на 360 градусов из положения на полу, его ценность в этом случае составит 0,80.



Благодарим FIG за внимание к российской художественной гимнастике и нашей сборной команде!» — говорится в заявлении сборной России по художественной гимнастике.

Публикация доступна в «инстаграме» сборной России по художественной гимнастике.